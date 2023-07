Clevon lahkub börsilt ning väikeaktsionäride aktsiaid üle ei võta

Clevon AS-i juhatus otsustas algatada ettevõtte aktsiatega lõpetamise Nasdaq Tallinn AS-i poolt hallatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Seda eeskätt tingimusel, et saadakse ka aktsionäride nõusolek.

„Märgime, et aktsiatega kauplemise lõpetamine vajab lisaks üldkoosoleku otsusele ka Nasdaq Tallinn AS-i noteerimisorgani heakskiitu. Selleks esitab ettevõte taotluse viivitamatult pärast üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist,“ kirjutatakse teates.

Põhjuseid First Northilt lahkumiseks on mitmeid, kuid vast kõige kõnekamad on teates öeldu, et ettevõtte majanduslik seis ja suur rahavajadus sunnivad otsima alternatiivseid rahastamisvõimalusi ja First Northil aktsiate noteerimine ei täitnud ettevõtte eesmärke.

Teates öeldakse, et Clevon AS on start-up-ettevõte, mis vajab pidevalt täiendavat kapitali oma põhitoote ehk mehitamata ja teleopereeritava sõiduki CLEVON 1 ning selles sisalduva tehnoloogia arenduseks ja sõiduki turustamiseks.

„Ettevõtte poolt varem avalikult kaasatud rahalised vahendid on lõppemas. Selleks et majandustegevust jätkata, vajab selts kiiresti täiendavat kapitali. Laenu võtmine ei ole ettevõtte arengufaasi arvestades võimalike laenutagatiste puudumise tõttu võimalik. Seetõttu peab ettevõte kapitali kaasama aktsiaemissiooni kaudu,“ öeldakse teates ja lisatakse, et täiendava kapitali vajadus võib ettevõtte juhtkonna hinnangul ulatuda mitmesaja miljoni euroni. Selliste vahendite kaasamine First Northi vahendusel ei ole suure tõenäosusega kasvufaasis ettevõtte poolt võimalik.

Peale selle märgitakse teates, et praegune olukord on muutnud ettevõttele keeruliseks First Northil noteerimise eesmärkide täitmise. „Lisaks eeldab ettevõtte juhtkond, et First Northilt lahkumine toob kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu ja tugevdab, siis läbi raha suunamise arendustegevusse loodab ettevõte jätkuvale ambitsioonile kasvatada aktsionäride aktsiate väärtust,“ öeldakse veel.

Ettevõtte aktsiatega kauplemise lõpetamine First Northil tähendab, et ettevõtte aktsiatega kauplemiseks ei ole enam aktiivset turgu. Selle asemel toimuvad seltsi aktsiatega tehtavad tulevased tehingud väljaspool First Northi, seega väheneb ettevõtte aktsiate likviidsus. See tähendab ka seda, et ettevõtte aktsiate ostmine ja müümine muutub keerulisemaks. Clevoni aktsiatega tehingute tegemiseks võib vaja minna õigusabi, millega seonduvaid kulusid peavad tehingute osapooled ise kandma.