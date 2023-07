Ukraina riigistab vene oligarhidele kuuluva panga

Varem Alfa-Banki nime kandnud Sense Bank on varade suuruse poolest Ukrainas 10. kohal ja oluliste pankade nimekirjas.

Juunis kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi alla aga seadusele, mis lubab valitsusel riigistada pangad omanikelt, kellele on nii Ukraina kui ka Euroopa Liit sanktsioonid kehtestanud.

Ukraina keskpank lisas, et Sense Banki omanike sidemed Venemaaga „kujutavad märkimisväärset maineriski ja avaldavad negatiivset mõju panga tegevusele.“

Nafta, pankade ja jaekaubandusega tegelevaid Fridmani ja Avenit on Lääne sanktsioonid ähvardanud alates Ukraina sõja algusest, kuna väidetavalt on nad Kremliga endiselt heades suhetes. Nõukogude ajal Lääne-Ukrainas sündinud Fridman on Ukraina sõda aga tragöödiaks nimetanud.