FOTO | Bigbank rahastab Pirita jahisadama kõrvale luksuliku kortermaja ehitust

„Simus Kinnisvaraarendus on Bigbanki pikaajaline koostööpartner ning tegu on äärmiselt võimekate inimestega, kes teostavad oma projekte hästi läbimõeldult, sobitades oma arendatavad objektid keskkonda ja samas pakkudes oma klientidele kõrgeid standardeid,“ kommenteeris finantseerimisotsust Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu. „Bigbanki jaoks on selles projektis kenasti kokku sobitatud Eesti kapital, kvaliteet, targad otsused, sobivus keskkonnaga ja ühendus merega,“ lisas ta.

Pirita jahisadama kõrvale Masti 11 rajatava ca 2060 m2 üldpinnaga korterelamu ehitajaks on Grand Ehitus OÜ. Tegu saab olema A-energiaklassi hoonega, milles on vaid 12 läbimõeldud planeeringuga kodu. Läbi kahe korruse ulatuvad korterid on 3-5 toalised kõrgete lagedega avarad ruumid, magamistoaga ühendatud vannitoad ja walk-in garderoobid. Enamusel korteritel on suured väliterrassid, osadel prantsuse rõdu või veranda. Hoone arhitekt on Ilmar Heinsoo ning sisearhitekt Kristiine Kangur.