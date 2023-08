Reguleeritud krüptoäri Eestis. Zondacrypto kui näide pikaajalisest koostööst koordinaatoriga

Krüptolitsentseerimine Eestis

Eesti oli üks esimesi riike, kes tunnustas 2014. aastal alternatiivse makseviisina bitimünte ning alates sellest ajast on Eesti Maksu- ja Tolliamet oma suuniseid ning sisemisi maksuaruandlussüsteeme pidevalt täiustanud, et krüptoraha maksevõimaluse või investeerimisvahendina kasutavatel ettevõtetel oleks siin mugavam tegutseda.

Praeguseks on Eesti õigusraamistik kujunenud üheks kõige rangemaks, aga samal ajal ka tõhusaimaks, et võidelda rahapesu ja finantskuritegevuse vastu.

Hiljutine regulatsiooni karmistamine

12. märtsil 2022 kuulutati kõigile litsentseeritud ettevõtetele välja uued nõuded, mille tingisid muutused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses. Muudatused tõid kaasa litsentside arvu märgatava vähenemise. Kui 2019. aasta kõrgajal väljastati rekordiliselt 1447 litsentsi, siis tänaseks on see vähenenud 81-ni (14.07 seisuga). Olukord ilmestab, et paljud ettevõtted ei suutnud uusimaid litsentsinõudeid täita. See omakorda tähendab, et uus ettekirjutus täidab oma eesmärki – Eestis on tegevusloa säilitanud ainult need ettevõtted, kes tõesti hoolivad nõuete täitmisest.

Zondacrypto kui näide pikaajalisest koostööst koordinaatoriga

Just see on põhjus, miks zondacrypto võib olla tõeliselt uhke, et uuendas edukalt oma litsentsi ning on üks 22 ettevõttest, kes vastas Rahapesu Andmebüroo perioodilistele teenusekvaliteedi kontrolli auditite rangetele nõuetele.

Kesk- ja Ida-Euroopa suurim krüptovaluutavahetus zondacrypto on Eestis tegutsenud 2020. aastast. 2020. aasta 5. oktoobrist on tal VASP-i litsents FVT000209. Alates tegevusloa saamisest on ettevõte teinud koordineeriva asutusega kontrollitud koostööd ja esitanud suurenenud reguleerimise tingimustes korrapäraselt aruandeid.