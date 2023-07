Esimene poolaasta tõi Estategurule mitu tuhat uut klienti ja 44 miljoni eest projekte

„Uute laenude rahastamise maht oli igakuiselt 7-8 miljoni euro tasemel ning laenuportfelli kogumaht püsis sama stabiilselt 300 miljoni euro lähedal,“ võttis esimese kuue kuu tulemused lühidalt kokku Estateguru juht Mihkel Stamm, kelle sõnul teeb eriti rõõmu uute investorite pidev lisandumine. „Poole aasta jooksul liitus üle 5000 uue investori ning nüüd on platvormil kokku juba 157 000 kasutajat,“ lisas Stamm.

„Esimesel poolaastal nägime investorite taastuvat huvi, mis on meie jaoks väga oluline. Kokku 55% kõigist investeeringutest tehti samas meie Auto Invest rakenduse abil, mis kinnitab juba kogenud investeerijate usku meie pakutavate projektide kvaliteeti,“ rääkis Stamm ning viitas, et automatiseeritud investeerimisvõimaluse kasutamine kasvas 49% võrreldes aasta varasemaga.

Samas on portaal olnud kimpus probleemsete laenudega, mis on peamiselt tulnud Saksamaalt, kuid ka Soomest ja Leedust. Suurem murdepunkt võib tulla käesoleva aasta lõpus, ütles Stamm mai lõpus Ärilehele. Artiklist ka selgub, et jooksvatest laenudest oli maksevõimetute laenude osakaal juuni seisuga 44,6%, mis on portaali jaoks rekordiline tase.

Mihkel Stammi hinnangul on kõik osapooled tänaseks võtnud omaks nii kinnisvara- kui finantsvaldkonnas viimase aasta jooksul toimunut muutused. „Nii näemegi esmalt laenajate kiiresti kasvanud huvi, mida paljuski põhjustavad pankade poolt pakutavate arenduslaenude märgatavalt tõusnud intressid, aga ka väikeinvestorite taastuvat soovi uutesse projektidesse raha paigutada,“ kirjeldas Stamm ning rõhutas, et Estateguru kasuks räägib ennekõike fakt, et kõik laenud on tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga.