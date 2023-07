Kurioosne juhtum. Taksojuht ründas klienti, kes nõudis sõidu eest kviitungit

Naine einestas Helsingis asuvas restoranis ning võttis koos kaaslasega takso, et sõita koju Tapulikaupunki suunas. Esimene vahepeatus tehti teel Põhja-Haagi. Naine sõnas väljaandele, et taksos polnud näha taksomeetrit. Kahe ja poole kilomeetrine sõit Kannelmäkist Põhja-Haaga, kus tehti esimene peatus, läks maksma 25 eurot. Naise sõnul tundus see summa suurena. Juht sisestas summa kalkulaatori moodi seadmesse ning sõidu eest tasuti. Naine jätkas koduteed samas taksos.