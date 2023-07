Kohtunik: emotikon kui juriidiliselt siduv allkiri. Kuidas mõjutab otsus aga Eestit?

Nii on praktikas näiteks leitud, et lepingu sõlmimise tahet võib teatud juhtudel väljendada ka tegevusega – üürisuhte puhul üüriarvete esitamise ja üüri maksmisega või töösuhte puhul tööle asumisega. Määravaks on sellistel juhtudel pooltevaheline arusaam sellest, et selliste tegudega on väljendatud tahet lepingulisse suhtesse astuda. Lisaks tegudele võivad pooled omavahelises suhtluses või lepingu siseselt teatud terminitele või sümbolitele anda üldlevinust teistsuguse tähenduse. Nii on näiteks Tallinna Ringkonnakohus analüüsinud, millist tähendust omas sõnapaar „red flag“ pooltevahelises suhtluses ning kas pooltel oli selle osas ühine arusaam.

Eesti õigus lähtub tsiviilkäibes üldiselt vormivabaduse põhimõttest. See tähendab, et seni kuni seadusega ei ole ettenähtud kohustuslikku vorminõuet, võib tehingu teha ükskõik millises vormis, andes selliselt tehingut tegevale isikule üldiselt vaba voli otsustada, mis vormis ta lõpuks tehingu teha soovib. Reeglina piisab tehingu tegemiseks tahteavaldusest ja lepingu sõlmimiseks poolte omavahelisest kokkuleppest, ilma, et sellele tuleks anda kindel vorm. Selliselt ei ole iseenesest ka välistatud, et pöidla emotikoniga vastamine võiks ka Eesti õiguse kohaselt olla tõlgendatav tahteavalduse andmisena.

Kui Kanada kaasuse puhul loeti nõusolekuks pöidla emotikoni saatmine, siis näiteks Hiina vahekohus on varasemalt ühes vaidluses lugenud üürilepingu pikendamise nõusolekuks päikese emotikoni teisele poolele saatmise. Iisraeli kohus on lepingueelsete läbirääkimiste kontekstis arutanud, kas emotikonid, mis kujutavad tantsivaid naisi ja naeratavaid nägusid, võiksid viidata soovile lepingueelseid läbirääkimisi jätkata. Kohus leidis, et vaatamata sellele, et tantsiva naise emotikon üksi nõusolekut ei väljenda, võib emotikonide ühine saatmine siiski näidata lepingu sõlmimise kavatsust.

Kohtumenetluse raames püüti leida vastust küsimusele, kas olukorras, kus üks osapool saadab enda poolt allkirjastatud lepingu teisele poolele ning palub sellele kinnitust, saab sellele pöidla emotikoniga vastamist pidada nõustumuse andmiseks ja selliselt lepingut sõlmituks lugeda. Kohtunik Timothee Keene leidis, et kuigi pöidla emotikon on „ebatraditsiooniline vahend dokumendile alla kirjutamiseks, siis antud olukorras oli see sobiv viis allkirja edastamiseks“. Kohus põhjendas otsust muuhulgas sellega, et kohtud ei saa ega peagi tehnoloogia arengut tagasi hoidma ning tegemist on uue reaalsusega, millega Kanada kohtud (kuid miks ka mitte Eesti kohtud) peavad olema valmis tegelema.

Tahteavalduste teistsugusel viisil avaldamine võiks seega Eesti õiguse kohaselt olla mõeldav juhtudel, kui lepingute sõlmimisele ei ole ette nähtud seadusega kohustuslikku vorminõuet ning olukorras, kus pooltevahelises praktikas on tavapärane, et suhtlus toimub erinevate elektrooniliste suhtluskanalite nagu Facebook, Whatsapp, Instagram jms teel, kus sageli kirjalikke lepinguid ei sõlmita.

Tujukujuga kohustuslike vorminõuete vastu

Keerulisem on aga olukord juhul, kui tehingule on seadusega sätestatud või pooltevahelise kokkuleppega määratud kohustuslik vorminõue. Seadusest tulenevaid vorminõudeid on pigem vähe ning nende eesmärk on tagada kas suuremat avalikku usaldatavust või kaitsta tehingu nõrgemat poolt. Näiteks ei saaks kinnisasja ostu-müügilepingute puhul kõne alla tulla nõusoleku andmine modernsete nõustumise viiside nagu emotikonide või liikuvpiltide (ing.k. „gif“) teel. Sellistele tehingule on seadusega sätestatud kohustuslik notariaalne vorminõue, mille järgimata jätmine viiks taoliste tehingute tühisuseni.

Teisalt aga võib notariaalse vorminõude kõrval seadusega olla sätestatud ka kirjalik vorminõue, mis on ette nähtud näiteks tarbijaid puudutavateks regulatsioonideks ja töölepingute sõlmimisele. Kirjaliku vorminõude puhul on aga olukord sedavõrd keerulisem, et kuigi see üldiselt eeldab, et pooled lepingule omakäeliselt alla kirjutavad, võib sellele erandeid kehtestada nii seadus kui ka pooltevaheline kokkulepe. Nii võib teatud juhtudel kirjalik vorminõue olla täidetud ka juhul, kui tahteavaldusi vahetatakse nt e-kirja teel, mis täidaks kirjalikku taasesitamist nõudva vorminõude. Püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavaks viisiks võib olla ka SMS-i või muul viisil teabe edastamine, kui saajal on võimalik seda salvestada ja hiljem taasesitada. Seega on oluline, et nimetatud vormil edastavat infot on võimalik ka talletada. Peamiseks erisuseks kirjaliku vormiga võrreldes oleks see, et omakäeliselt dokumenti ei allkirjastata.