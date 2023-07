Poola kaotab sügisest aktsiisi õuna- ja pirnisiidritele

Kohalikud tootjad on selle otsusega äärmiselt rahul. Meedias arvatakse, et siidritööstus võttis aktsiisi kaotamise entusiastlikult vastu. „See on suurepärane uudis ja lahendus, mida tööstusharu on oodanud. Aktsiisivabadus annab Poola siidritootjatele võimaluse konkureerida välismaiste kontsernidega, kes ujutavad Poola turu üle õllejoogina tarnitud siidrilaadsete toodetega,“ ütles Poola Tööandjate Liidu Veininõukogu president Magdalena Zielińska.