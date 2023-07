Sügisest saavad toiduainetööstuste investeeringutoetust taotleda ka suurettevõtjad

Toetust saab taotleda investeeringuks, mis on suunatud selleks, et osta energia varustuskindluse tagamiseks vajalik seade, ehitada ehitis või osta generaator ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Kui varem said toetust taotleda väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtjad, siis nüüdsest saavad seda teha ka need, kellel on rohkem kui 750 töötjat ning kelle müügitulu taotlemisele eelneval majandusaastal oli alla 200 miljoni euro. Investeeringutoetusi makstakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ alammeetmest „Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks“.

„Muudatused on vajalikud, sest sõda Ukrainas on muutnud toidu kättesaadavust ja tarneahelaid. Seetõttu on oluline panustada ettevõtetesse, mis toodavad Eestis kohapeal, ning tagada, et tootmine neis ei katkeks ka kriisi ajal,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Seni pole nii suured ettevõtted investeeringutoetust saanud, kuid toidujulgeoleku ning energia varustuskindluse tagamiseks on vaja olla toeks ka neile.“