Konkurentsiamet andis kaua oodatud loa. Maag Grupp ja HKScan võivad koonduda ühel tingimusel

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on tegemist Eestis lihatoodete tootmise ja müügi turul väga tugevat positsiooni omavate ettevõtjatega, kes pakuvad laia valikut lihatooteid ja kel on tuntud kaubamärgid. „AS Maag Grupp ja AS HKScan Estonia tegelevad mõlemad lihatoodete tootmisega, AS Maag Grupp turustab oma tooteid Rannamõisa ja Rannarootsi kaubamärgi all, AS-ile HKScan Estonia kuuluvad kaubamärgid Tallegg ja Rakvere,“ ütles Pärn-Lee.