Uute korterite müügitehingute arv püsib aastatagusest ajast 14% madalamal

Korteriomanditega tehti II kvartalis 6567 ostu-müügitehingut, sealhulgas eluruumidega 5892. Võrdluses aastataguse perioodiga on eluruumidega toimunud tehingute arv vähenenud viiendiku võrra, kuid eelnenud kvartalist püsib tehingute arv 25 protsendi võrra kõrgemal. Sealhulgas on uute korteritega tehtud tehingute arv aastaga vähenenud 14 protsenti ning samal ajal on järelturu aktiivsus vähenenud viiendiku võrra. Iga viies korteritehing tehti uue korteriga ning pooled esmamüükidest toimusid Tallinnas.