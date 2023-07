H&M kaebas konkurendi kohtusse: nad kopeerivad meie tooteid

Rootsi kiirmoekett Hennes & Mauritz (H&M) kaebas Hiina suure kiirmoetootja Sheini kohtusse Hongkongis. Kohtudokumentide järgi nõuab H&M Sheinilt kahjutasu ja soovib, et Shein lõpetaks H&M-i kaubamärgi rikkumise. Muu hulgas on dokumentide seas fotod toodetest, mille Shein on väidetavalt H&M-ilt maha kopeerinud.