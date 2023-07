Ekspert: üleminek elektrisõidukitele saab olema palju keerulisem, kui täna tundub

2021. aastal oli elektriautode osakaal kõigist ajalookontrolli platvormil kontrollitud autodest vaid 0,2 %. Aasta hiljem kahekordistus see 0,4%-ni ja 2023. aastal kasvas see 0,6%-ni. Ja kuigi need numbrid võivad tunduda nagu tilk meres, läbivad ajalookontrolli kümned tuhanded elektrisõidukid.

Üha rohkem autojuhte kipub üle minema elektriautodele. Need on hooldus- ja jooksvad kulud, mis muudavad selle põhjendatuks. Kuigi elektriautode jääkväärtus on murettekitav, on elektriautodega lihtsam elada, sest nad on vähem altid riketele ja vajavad vähem hooldamist, kuna erinevaid vedelikke ja filtreid ei ole vaja vahetada iga 30 tuhande kilomeetri tagant.

Laadimine nõuab palju harjumist, kuid oma aku laadimisharjumused edukalt välja töötanud autojuhid leiavad, et see on palju mugavam kui tankimine. Tavaliselt laadivad nad oma sõidukeid öösel ja kasutavad vaid väga harva avalikke laadimispunkte.

Infrastruktuur on kitsaskoht

Kuid isegi kui juhid saavad endale elektriautot lubada, ei tähenda see tingimata, et neil oleks sellega mugav elada. Inimesed, kellel ei ole oma laadijaid või laadimispunkte, mida nad saaksid kasutada tööajal, seisavad silmitsi ebamugavustega, sest avalike laadijate kasutamine ei ole nii lihtne kui tankimine täna.

See ei võta mitte ainult palju rohkem aega kui bensiini või diislikütuse tankimine, vaid nõuab tavaliselt ka spetsiaalsete rakenduste paigaldamist, mis on laadijate jaoks hädavajalikud. See ei ole isegi lähedal sellele protsessile, millega juhid on tankimisel harjunud, sest ei ole praktikat „tangi ja siis maksa“.