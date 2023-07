Ootamatu mõju. Kodumaalt pagenud jõukad venelased rikastavad nüüd oma pelgupaikasid

Lääne meedia teatel oli möödud aasta oktoobriks kodumaalt lahkunud umbes 700 000 venelast. Kreml neid andmeid ei kinnita. Paljud Venemaalt lahkunud seadsid end sisse naaberriikides, rajasid seal uue elu ja alustasid ettevõtlust. Nüüdseks on teada, et venelased on elavdanud mitme riigi majandust.