Levila miinus püsib suur ning investoritelt seni survet pole. „See oli oodatud tulemus.“

Levila OÜ nimetab ennast meedialaboriks, mille eesmärgiks on katsetada erinevaid ajakirjanduslikke formaate. Levila.ee lehelt võib leida erinevatel teemadel lugusid ning väljaande sõnul on tegemist täna ühe kõige kiiremini kasvavaid ajakirjandusväljaandega Eestis.

Levila sisu täna on tasuta ning lugejal on võimalik platvormi toetada 5 kuni 100-eurose annetusega, kas ühekordselt või igakuiselt Patreoni kaudu. Levila suurimad investoritest toetajad on Taavet Hinrikus, Martin Villig, Markus Villig, Sten Tamkivi, Ahti Heinla.