Päev börsil: Clevon jätkas langust, Riia börsiindeks näitab märkimisväärset tõusu

Tänavu märtsi lõpuks oli Lightyearis pea 33 miljoni euro eest klientide vara, kuid kasumist on verivärske investeerimisrakendus veel kaugel. Loe lähemalt.

Samal ajal, kui LHV ja Coop Panga ühe- või kahekuulise hoiuse intressimäär on paar protsenti, pakub BigBank tänasest üle 1,25% enam. Loe lähemalt.

Kirjutamise hetkel näitab Stoxx 600 väikest tõusu (0,28%). Niisamuti ka Londoni peamine börsiindeks FTSE 100 (+0,16%). Samas on väga mitmed indeksid ka languses. Neist kõige enam Pariisi börsi peamine indeks CAC 40 (-0,22%).

USA börsil on head minekut näidandu Nasdaqi indeks (kirjutamise hetkel +0,51%), S&P 500 on ka näidanud tõusu (+0,13%). Kuld (-0,13%) ja nafta (-0,29%) on aga languses.