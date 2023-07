Margus Kohava taandub eraerulistel põhjustel metsa- ja puidutööstuse liidu juhatusest

Maalehele antud intervjuus tõdes Kohava juhiks saades, et uus põhirõhk saab olema tegevustel, mis tagaksid valdkonna ettevõtetele soodsa ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majanduskeskkonna. „Peamiselt tähendab see stabiilset ja maksimaalselt jätkusuutlikul mahul põhinevat puiduressursi. Väga oluline on ka teadus-arendustegevusele veelgi suurema tähelepanu pööramine selleks, et kodumaist ressurssi maksimaalselt väärindada.“