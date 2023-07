Harju Elekter vedas end kasumisse

„Täiendavalt oleme kasutusele võtnud uued hinnastamismudelid, et paremini maandada muutuvate sisendhindade riske. Ühtlasi on elektriseadmete tootmiseks vajalikud tarneahelad ladusamalt toimima hakanud ning materjalide ja komponentide hinnad kõrgematel hinnatasemetel stabiliseerunud. Kontsern jätkab efektiivsuse parandamist, et kasvatada kasumlikkust,“ ütles ettevõte.