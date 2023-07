„Iduinvesteeringud ongi riskantsed.“ Tuntud investoreid Clevoni börsilt lahkumine ei heiduta

Juba mõnda aega tagasi teatas Clevon soovist börsilt lahkuda. Seejuures aga anti väikeaktsionäridele lootust ülevõtmispakkumiseks eeldusel, et leitakse rahastav investor. Selle nädala alguses siiski selgus, et sobivat investorit ei leitud ja ülevõtmispakkumist ei tehta.

Asjade selline käik on Clevoni aktsia suurde langusse viinud, tippväärtusest on kaotatud üle poole. Kui IPO käigus müüdi aktsiaid 1,87-eurose hinnaga, siis kolmapäeva seisuga maksis aktsia 0,378 eurot. Olukord on tekitanud nördimust ja nõutust nii mõneski väikeaktsionäris.