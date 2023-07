Botnica jäämurdja sõitis Šotimaale tööd tegema, kuid seisab juba pikemat aega ankrus

Lepingu kohaselt pidi Botnica abistama Suurbritannia ettevõtet Equinor UK Ltd meretuuleparkide ehitamisel, näiteks transportides ja majutades hooldusmeeskonda ning opereerides kõikumisi kompenseeriva trepisüsteemi ja kraanaga.

Delfile saabunud vihje põhjal on Botnica ankrus olnud aga juba pikemat aega. Nimelt selgus, et Botnica kraana ei sobinud Equinorile. „Meeskond on enamus ajast jaanipäevast saadik niisama ankrus või Aberdeeni sadamas oodanud uue projekti algust,“ rääkis anonüümse vihje saatnu.