Alates aasta algusest on seitse suurt tehnoloogiahiidu: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ja Tesla teinud läbi tugeva tõusu ning jätnud ülejäänud aktsiaturu selja taha. Kokku on nende turuväärtus kerkinud 69% ehk oluliselt rohkem kui laiemad aktsiaindeksid.

Eelmise nädala seisuga moodustasid need seitse ettevõtted 29% USA enimjälgitud S&P 500 indeksist ning koguni 61% Nasdaq 100 indeksist, kirjutas The Economist. Nasdaq 100 indeksile panustamine ei paistnud The Economisti sõnul seega enam terve heinakuhja ostmisena vaid järjest enam kontsentreeritud panusena seitsmele enim kerkinud ettevõttele.