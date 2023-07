Tervishoiuettevõtja: Eestil on võimalik astuda ühele sajandi olulisemale rongile

Eestis on viimastel aastatel pead tõstnud mitu teaduspõhist tervishoiuidu ja kasutusele võetud termin „digiravim“. Konservatiivne ja ühiskonnaga tihedalt läbi põimunud tervishoiuvaldkond on muutuste alguses. Priit Kruus näeb selles suuri võimalusi ja loodab, et arenevad nii ühiskond, ettevõtjad, teadlased kui ka investorid.