KASULIK | Kuidas saab eluasemelaenu teise laenuandja juurde viia?

Lühike vastus on, et kõik on võimalik. Kuid enne, kui hakata laenu teise laenuandja juurde viima, tuleb teha ära kodutöö. Tuleb mõelda enda jaoks läbi sellega seotud plussid ja miinused ning uued võetavad riskid. Samuti tuleb lugeda uut laenulepingut hoolega ja veenduda selles, et uus laenuleping ikka on soodsam kui vana.

Laenu üleviimine on tegelikult oma sisult laenulepingu refinantseerimine teise laenuandja juures. Lühidalt tähendab see juba olemasoleva kohustuse või mitme kohustuse uut rahastamist. Selle protsessi käigus võetakse olemasoleva võla tasumiseks uus laen ja algse laenu tingimused asendatakse uuest lepingust tulenevate tingimustega. Tavapäraselt refinantseeritakse laenulepinguid selleks, et saada soodsamad tingimused, mis väljenduvad näiteks madalamas intressimääras, sobivamas maksegraafikus või muudes lepingus sätestatud tingimustes. Refinantseerimise võimaldab muu hulgas ennetada makseraskusi ja maksta võetud kohustused õigeaegselt tagasi.

Kas rohi on alati teisel pool rohelisem?

Kuigi võib tunduda, et rohi on teisel pool rohelisem, ei ole see alati nii, mistõttu tuleks enne laenu refinantseerimist pöörata tähelepanu mitmetele nüanssidele. Kuigi soodsam intressimäär mõjub positiivselt igakuisele maksekoormusele, siis pikas perspektiivis ei pruugi see soodsam olla. Isegi kui intressimäär on uue laenuandja juures soodsam, siis näiteks pikeneva maksegraafiku tulemusel võib kogu uue lepinguperioodi jooksul tasumisele kuuluv intressisumma olla suurem intressisummast, mis tuleks tasuda olemasoleva lepingu alusel.

Samuti on võimalik fikseerimata intressimääraga laenulepingu asemel sõlmida fikseeritud intressimääraga leping. Nii võib saada teatud juhtudel kokkuhoiu, sest intress lepinguperioodi jooksul ei muutu. Samas ei tasu unustada, et kui refinantseerimise käigus intressimäär fikseeriti, ei ole võimalikest intressimäärade langusest ka kasu saada, ilma et lepingut muudaks või uuesti refinantseeriks.

Laenulepingu refinantseerimine on lisakulu