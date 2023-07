Pärnumaal asuv saeveski suletakse. Töö kaotab mitukümmend inimest

Saeveski sulgemise põhjusteks on tegevuskulude kasv, raskused toorme kättesaadavusega ning investeeringud. Bergs plaanib lõpetada Laesti saeveski tegevuse augustis. Kogu tegevus lõpetatakse 2023. aasta sügisel.



„Kohalik juhtkond teeb head tööd, kuid me ei näe siiski, et Laesti saeveski edasi tegutsemine ja arendamine oleks võimalik,“ ütles Bergs Timberi tegevjuht Peter Nilsson. Saeveski sulgemisega kaotab töö umbes 30 töötajat. Saeveski viimase 12 kuu netokäive on pea 100 miljonit Rootsi krooni.



Bergs on sõlminud Eesti ettevõttega Warmeston OÜ lepingu maa, hoonete ja masinate müügiks. Tehing peaks toimuma selle aasta kolmandas kvartalis. Kavandatav uus omanik ei plaani saeveskit opereerida.