„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Katri Teller: minu elu suurim rahaga seotud plähmerdus on olnud lepinguta laenu andmine

„Aasta Investor 2023“ tiitli pälvinud Katri Teller on tänaseks saavutanud täieliku finantsvabaduse ning tema peamiselt kinnisvarast koosnev portfelli väärtus on väärt enam kui kaks miljonit. Ometi on ta tänasesse punkti jõudes avalikult tunnistanud, et on miljonäriks saanud kaks korda järjest, sest 2008. aasta finantskriisis kaotas ta kõike.