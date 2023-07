JURIST SELGITAB | Mis on broneerimisleping?

Üsna tihti tekitab inimestele segadust broneerimisleping ja selle sisu. Osaliselt on selles oma süü Eesti võlaõigusseadusel, mis reguleerib kõikvõimalikke lepinguid, kuid broneerimislepingu kohta ei lausu sõnakestki. Seetõttu eeldatakse broneerimislepingu nime järgi, et see on seotud müügitehinguga ja broneering kohustab osapooli sõlmima kinnisasja ostu-müügitehingut. Tegelikkuses see niimoodi seaduse järgi ei ole.