Spordiklubi MyFitness asutati 2008. aastal ning keti alla kuulub 56 spordiklubi Eestis, Lätis ja Leedus. Spordiklubil on kolm erinevat kontseptsiooni ja kaubamärki: MyFitness , Gym! ja Gym+.

MyFitness AS omab 100%-list osalust tütarettevõtetes My Fitness SIA Lätis, Gym Eesti OÜ ning Gym Plius UAB Leedus. Gym Eesti OÜ-l on omakorda 100%-line osalus tütarettevõttes Gym Latvija SIA Lätis.