Päev börsil: USA keskpank tõstab intressimäära tõenäoliselt 22 aasta kõrgeimale tasemele

Mis veel toimus?

Samas usuvad mitmed investorid USAs, et konkreetne tõste jääb viimaseks, sest inflatsioon on näidanud olulisi aeglustumismärke. Vaatamata inflatsiooni parematele näitajatele on ametnikud siiski huvitatud tõstma sel nädalal intressi, kuna üleüldine tööjõuturg ja majandusaktiivsus on püsinud maikuust alates oodatust kõrgem. Osade ametnike sõnul oluline näha enne tõstmiste lõppu seda, et inflatsioon näitaks jätkuvat langust.