Kulude kasv sunnib eestlasi otsima lisatööd

Eestlaste seas on viimaste uuringutulemuste kohaselt märkimisväärne osa inimesi avatud võimalusele leida põhitöö kõrvale lisatöö. Uuringu tulemused paljastavad, et pea 59% vastanutest on mõelnud lisatöö leidmisele.

Peamised põhjused lisatöö otsimiseks on seotud majandusliku kindlustunde ja eneseteostusega. Üle 80% vastanutest väljendas soovi suurendada igakuist sissetulekut, et nautida mugavamat elustandardit. Lisatöö leidmine pakub võimalust katta ootamatuid kulusid, säästa tuleviku tarbeks või täita unistusi, mille jaoks põhitöötasu ei pruugi piisata.

41% vastanud töötajatest ei tunne siiski huvi põhitöö kõrvale lisatöö leidmiseks. Põhjuseks on see, et soovitakse eraelule rohkem aega panustada (58%), põhitöö koormus on piisavalt suur (13%) ning 13% vastajatest leiab, et vajadus lisatöö järgi puudub ning põhitöö sissetulek on piisav.