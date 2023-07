Tallink jõudis viimase kaheksa aasta jooksul esimest korda poolaastal kasumisse

Ettevõtte täna avaldatud II kvartali aruande kohaselt vedasid kontserni laevad kvartalis kokku 1 541 081 miljonit reisijat (2022. aasta II kvartalis 1 552 174 reisijat), mis on 0,7% vähem kui 2022. aasta samas kvartalis. Samuti vedas ettevõte selle aasta II kvartalis mullusega võrreldes 22% võrra vähem kaubaveoühikuid, kokku 85 359 ühikut (109 380 ühikut 2022. aasta teises kvartalis).

„2023. aasta esimese poolaasta tulemused on head ning kinnitavad viimase paari aasta jooksul tehtud erinevate otsuste õigsust. Prahtimislepingute positiivne mõju meie majandustulemustele on vaieldamatu, eriti praegusel ajal, mil elukallidus avaldab endiselt survet inimeste reisimisvalikutele. Meie praegune strateegia opereerida meie põhiliinidel optimaalseima arvu laevadega ja prahtida ülejäänud laevad välja, on meile taastumisteekonnal jätkuvalt abiks,“ kommenteeris majandustulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.