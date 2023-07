ARVAMUS | Kas kodulaenu tasub võtta kõrge euribori ajal?

Kinnisvaraturu aktiivsus on võrreldes eelmise aasta sama ajaga langenud – pakkumisi tuleb küll juurde, aga ostjad on veel mõnevõrra ebakindlad. Vähenenud nõudluse tõttu on arendajad ettevaatlikumad uute projektide turule toomisega, kuigi võimekust neil selleks on täiesti olemas. Sellest annab märku ka asjaolu, et pealinnas on müügis ligi kolmandiku võrra rohkem arendusi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga ning ostjaid meelitatakse erinevate kampaaniatega. Uusarenduste puhul ei ole näha hinnalangust, sest arendajate finantsseis on tugev, ehitushinnad on stabiliseerunud ning seega ei ole arendajatel kiiret uute korterite müügiga.