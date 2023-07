Kütusemüüjad tõstsid hindu

Viimaste nädalate jooksul on maailmaturu toornafta hinnad tõusnud ja liikunud vahemikus 75–82 dollarit barreli kohta. Suurimat mõju hindadele on Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi sõnul avaldanud USA inflatsiooni pidurdumine, OPEC+ ja Venemaa tootmiskärped, USA pankade tugevad kvartalitulemused, mis kasvatavad ootusi, et USA suudab majanduslangust vältida, inflatsiooninäitajate stabiliseerumine ja Hiina juunikuise naftaimpordi kasv.