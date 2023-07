USA keskpank tõstis intressid 22 aasta kõrgeima tasemeni

Keskpanga poolt eile tehtud avalduses seisis, et USA inflatsioon on jätkuvalt kõrge, töökohtade arvu kasv on viimastel kuudel olnud tugev ning riigi majandus laieneb mõõdukas tempos. Komitee on enda sõnul jätkuvalt inflatsiooniriskide suhtes väga tähelepanelik ning jätkab täiendava informatsiooni kaalumist.

„Ma ütleksin, et kindlasti on võimalik, et me tõstame septembrikuu koosolekul uuesti intressimäärasid, kui andmed seda õigustavad,“ ütles ta. „Ja ma ütleksin ka seda, et on võimalik, et me otsustame sellel kohtumisel intressimäärad paigal hoida . Me kavatseme teha ettevaatlikke hinnanguid … igal kohtumisel eraldi,“ märkis Powell. Edasistel kohtumistel lähtutakse tema sõnul andmetest.