Säästa aastas üle 300 euro ühe lihtsa nipi abil

Võib tulla üllatusena, et ka telekommunikatsiooni operaatorid pakuvad jagatud teenuseid. Näiteks liitudes Tele2 Piiramatu Klubiga ja võttes punti sõbrad või pere, maksab järgmine liituja paketi eest ainult 10 eurot. See tähendab, et kui koduinterneti eest maksad 22 eurot, siis iga järgnev Piiramatu mobiilipakett või Piiramatu Nett paketi teenus on kõigest 10 eurot kuus. Teisalt oleks ühe kasutaja tavahindades kogu teenus kokku 42 eurot: juhtmevaba koduinternet 22 eurot ning Piiramatu mobiilipakett 20 eurot. Seega kogudes kokku oma sõpru või pereliikmeid, võib juba kahe paketi pealt säästa aastas 144 eurot.