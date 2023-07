Ekspert kummutab levinud arvamuse: kas väikeettevõtjad saavad pangalt kodu soetamiseks laenu?

LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel kinnitab,et väikeettevõtjaid analüüsitakse täpselt samamoodi nagu iga teistlaenutaotlejat. Lihtsalt komponendid, mis vaatluse alla võetakse on natuke erinevad. „Oluline on ettevõtte jätkusuutlikkus, mis tähendab, et välja makstud või plaanitavat dividendimakset ja palka peab ettevõte olema võimeline maksma ka järgmistel perioodidel,“ selgitab Vatsel.