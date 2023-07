Kuigi Eesti on aastaid kutsunud siia talente õppima ja tööle, tekib tavalisel eestlasel ilmselt alati küsimus, miks peaks keegi tahtma siia tulla – ilm on kehv, hinnad kõrged ja eestlased ise umbusaldavad. Ahmet Köse tuli Eestisse 2013. aasta septembris ja tema eesmärk oli siin magistrikraad omandada. „Töötasin Türgis ülikoolis ja seal üks USA professor soovitas, et Eesti on päris hea koht, kus saab edasi õppida,“ meenutab ta. „Ta ütles, et mitte väga populaarne riik, kuid hea haridusega,“ lisab Köse.