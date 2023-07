Pärnu Kaubamajakas saab tuleval aastal mahuka laienduse

Tänase maja taha ehitatav juurdeehitus tuleb ühekorruseline. Kui tavapäraselt proovitakse kaubakeskused teha sellised, et inimene käiks keskuse läbi ja ei peaks sama teed tagasi tulema, siis nüüd tekib Ivar Pinseli sõnul Kaubamajakas ringkoridor ja külastaja jõuab tagasi samasse kohta, kust alustas. Reeglina on keskustel kliendisissepääs kahest-kolmest kohast, aga meile pääseb neljast kohast, lisab ta. Majatagune parkla ja sissepääs keskusesse ehituse ajaks küll suletakse, aga laienduse valmides avatakse taas. Külastajat mõjutab ehitustegevus vähe, kuna ehitustöid teostatakse enamjaolt maja taga. Keskus on avatud tavapärastel aegadel.

Jaekaubanduse seisu kommenteerides ütleb Ivar Pinsel, et vaadates numbreid, on väga raske näha kindlat trendi. „Liigume tavalises rütmis, kuigi võiks arvata, et inimestel on tänu hinnatõusule raha vähem kasutada. Traditsiooniline kaubandus on heal järjel, võib minna ka kehvemaks, aga alati on languse järel oodata tõusu. Mulle tundub, et oleme Eestis hinnatõusuga kohanenud ja loodetavasti on see taltumas. Meie numbrites langust ei paista.“