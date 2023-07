Liising või laen – kumb on auto soetamisel kasulikum?

Seega on järgmine küsimus: kas valida autolaen või -liising? Mõlemal võimalusel on omad eelised ja peamiste erinevuste mõistmine võimaldab teha läbimõeldud ning targa otsuse. Küsimusi võib tekkida palju: kellele auto kuulub ja mis hetkeni? Kumma korral on maksed suuremad ja kellele neid tasuma peab? Kes vastutab hoolduse ja remondi eest? Kumma korral on makseperiood pikem? Levinumatele küsimustele vastab finantsettevõtte Altero tegevjuht Eylin Kuusemäe. Seega asume võrdlema!