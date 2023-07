Maksu- ja tolliameti andmete kohaselt on jaekett Lidli töötajaskond II kvartalis kahanenud 2022. aasta 882-lt töötajalt 608 peale 2023. aastal. Miks on jaeketi töötajaskond nii drastiliselt alanenud?

Ettevõtte esindaja Kaspar Küti sõnul on töötajate arv aasta jooksul tõepoolest vähenenud ning seda seetõttu, et eelmisel aastal tegelesid paljud inimesed Lidli Eesti töötajad esimest poodide avamisega Eestis. „Nüüd, kui avamistegevused on läbi saanud, on paljud liikunud edasi teistele Lidli ametikohtadele välismaal. Mõned töötajad on lahkunud ka elukoha muutuste tõttu,“ märkis Kütt.