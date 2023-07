Kohus jättis rahuldamata M.V.Wooli kaebuse listeeria juhtumis

Põllumajandus- ja Toiduameti õigusosakonna juhataja Ave Mägi sõnul näitab kohtuotsus, et inimeste tervise ja tarbijate huvide kaitse on kõige olulisem. „Kuna M.V.Wool ei võtnud kasutusele kõiki meetmeid ohutu toidu tagamiseks, peatas amet ettekirjutusega Harku ja Vihterpalu kalatööstuste tegevuse, et kaitsta inimeste elu ja tervist. Kohus nõustus, et vaidluse all olnud ettekirjutused olid õiguspärased,“ kirjeldas Mägi. Lisaks tasub meenutada, et selle vaidlusega seoses on ka Euroopa Kohus oma otsuse teinud.