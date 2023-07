Mastercard keelustab USAs kanepi ostud deebetkaartidega

Suurem osa USA panku ei teeninda kanepiettevõtteid, kuna marihuaana on föderaalsel tasandil endiselt ebaseaduslik, kuigi mitmed osariigid on legaliseerinud selle kasutamise meditsiinilisel ja meelelahutuslikul eesmärgil.

„Vastavalt meie poliitikale andsime finantsasutustele, kes pakuvad kanepikaupmeestele makseteenuseid ja ühendavad neid Mastercardiga, korralduse tegevuse lõpetamiseks,“ ütles ettevõtte pressiesindaja kolmapäeval. Ta lisas, et föderaalvalitsus peab kanepi müüki ebaseaduslikuks, mistõttu ei ole need ostud lubatud nende süsteemides.

Sunburn Cannabis tegevjuht Brady Cobb ütles oma avalduses, et see samm on järjekordne löök riigi poolt legaalsele kanepitööstusele ja tarbijatele. Verano juht Darren Weiss ütles, et nad jätkavad kanepireformi propageerimist Washingtonis.