Swedbanki tähtajaliste hoiuste mahud on kasvanud ligi 147%

Kokku on era- ja äriklientide tähtajaliste hoiuste mahud kasvanud praeguseks 146,8% võrreldes 2022. aasta sama ajaga. „Meie jaoks on oluline pakkuda klientidele kõrgete baasintressimäärade ajal parimaid tingimusi oma raha hoiustamiseks. Kuna enamik eluasemelaene on seotud kuue kuu keskmise euriboriga, mis oli eilse seisuga 3.952%, siis Swedbanki pakutav tähtajaliste hoiuste intressimäär ületab kehivat kuue kuu euribori taset,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Intressimäärade tõus on muutnud hoiused tänavusel aastal klientidele äärmiselt atraktiivseks. „Selle aasta algusest on era- ja äriklientide tähtajaliste hoiuste mahud kokku kasvanud 97,5%. Näiteks juunikuus sõlmiti uusi hoiuselepinguid era- ja äriklientidele kokku 420 miljoni euro ulatuses. Kusjuures ligi 80% uutest lepingutest on sõlmitud aastaseks perioodiks, mistõttu soovime just sellele perioodile võimalikult head intressi pakkuda“ lisas Ulla.

Swedbanki tähtajalised hoiused on juba mõnda aega olnud populaarsed klientide seas, kes hindavad kindlustunnet ja stabiilsust oma finantsplaanides. Kliendid saavad seejuures valida erinevate tähtajaliste hoiuste vahel, mille intressimäärad on alates homsest järgmised: ühekuuline 2%, kolmekuuline 3%, kuuekuuline 3.25%, üheksakuuline 3.50% ja aastane 4.25%. Rahakoguja intress tõuseb 1,75% peale.

Tähtajalisele hoiusele lisaks saab oma sääste kasvatada Rahakogujas, mille eeliseks on selle paindlikkus – kliendid saavad igal hetkel säästud kas välja võtta või kogujasse juurde lisada, ilma et see mõjutaks aastast 1.75% suurust intressimäära. Fikseeritud intressi teenitakse iga päeva lõpu kontojäägi pealt ja klientidel, kellel on Swedbankis juba Rahakoguja leping olemas, muutub intress automaatselt ka juba olemasolevatel lepingutel. „Ka Rahakoguja uute lepingute arv on kasvanud 55% võrreldes aasta taguse ajaga ning ligi 43% võrreldes selle aasta algusega,“ lisas Ulla.