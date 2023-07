Skeleton Technologies sai olulise investeeringu

Skeletoni kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk on uhke ja tänulik Marubeni toetuse ja usalduse eest. „Marubeni on Skeletoni jaoks palju enamat kui investor. Ta on ettevõtte strateegiline partner ja on aidanud meil saavutada suurepärast edu Aasias, seda eriti raskeveokite, sõidukite ja autotööstuse sektoris. Oleme väga rahul turu huviga superakude vastu ja peame järgmiseks laiendama oma tootmisvõimekust, et rahuldada tekkinud nõudlust,“ räägib ta.