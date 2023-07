Bigbank näitas viimasel poolaastal jõudsat kasumi ja laenuportfelli kasvu

Bigbanki 2023. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 17,0 miljonit eurot, 2022. aasta samal perioodil oli see 14,1 miljonit eurot. Kasv ulatus 2,9 miljoni euroni (+21%). 2023. aasta teise kvartali kasum 7,4 miljonit eurot jäi 4% alla eelmise aasta sama perioodi kasumile, mis oli 7,7 miljonit eurot.

„Vaatamata ebakindlale väliskeskkonnale ja intressimäärade jätkuvale kasvule on 2023. aasta esimese kuue kuu Bigbanki finantstulemused ning laenude- ja hoiusteportfelli kasv väga head. Bigbanki laenuportfell on kasvanud 2023 esimese poolaastaga jõudsalt kõikides tootekategooriates,“ Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Länts teates.