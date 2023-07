Eesti Panga president: keskpanga intressiotsused avaldavad küll mõju, kuid kiire hinnatõus taandub visalt

Üldistatuna võib öelda, et euroala hinnatõusu aeglustumine juunikuuks 5,5%ni on olnud üsna hästi kooskõlas Euroopa Keskpanga viimase prognoosiga. Samas on värskemad majanduse käekäiku puudutavad uudised olnud Euroopas pigem oodatust kehvemad ning ka majanduse lähiaja väljavaade tundub pessimistlikum kui veel mõni kuu tagasi. Sellele viitab muu hulgas selle nädala uudis taaskord langenud ostujuhtide indeksitest, mida peetakse headeks indikaatoriteks majanduse lähiaja käekäigu kohta.

Jätkuvalt tempoka hinnatõusu põhjustest rääkides ei saa enam viidata kõrgetele energiahindadele või muudele euroala jaoks nii öelda välistele teguritele. Kallinevad erinevate teenuste ja kaupade hinnad ning selle taga on ettevõtjate jaoks sisendhindade tõus, suhteliselt kiire palgakulude kasv, kuid ka kuni viimase ajani veel väga korralikud kasumimarginaalid.

Kestev hoogne toiduhindade hinnatõus raugeb suure tõenäosusega aasta teises pooles, kuivõrd mitmete toidutoormete hinnad on maailmaturul juba odavnenud. Riskid siin on aga seotud põllumajanduse jaoks keeruliste ilmaoludega sel aastal, samuti Venemaa otsusega mitte täita Ukrainaga sõlmitud viljalepet. See võib tähendada, et toiduainete hinnatõus püsib kiire veel kauem.

Tugev tööturg

Euroopa Keskpanga senised intressiotsused on selgelt mõju avaldamas – kerkinud on nii pangalaenude kui ka hoiuste intressimäärad, vähenenud on uute laenude maht ning ilmselt on kõrgemad intressimäärad juba üldiselt vähendanud nõudlust majanduses. Väljapoole euroala oma kaupu ja teenuseid müüvate eksportivate ettevõtjate jaoks on halvaks uudiseks olnud Hiina majanduse vaevaline taastumine pärast pandeemiakriisi ning euro valuutakursi ligi 10%-line kallinemine USA dollari suhtes võrreldes sügisese madalpunktiga.