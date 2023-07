„Hakkame kümme korda rohkem maksma?“ Maamaksu tõus ajab omanikud ärevile

Tegelikkuses on kindel, et maaomanikud järgmisest aastast kümnekordselt maamaksu maksma ei hakka. Maamaksu järsu tõusu vältimiseks on kehtestatud nn kaitsemehhanism – 10% (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et maamaks ei suurene eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10% aastas, kuni jõuab maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani.