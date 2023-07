Lõks Riias: ummikus seisvatele autodele määrati parkimistrahve

Centrāltirguse tänav asub Riia südames, ühel pool tänavat asub bussijaam, teisel pool Riia keskturg. Liiklusmärkidel on autojuhtidele kiirusepiiranguks 20 kilomeetrit tunnis. Tänaval on ka parkla, mille üle teostab järelevalvet videosüsteem.

Kuigi kõik tundub lihtne ja arusaadav, on sellel tänaval sõitmine tekitanud paljudele autojuhtidele ebameeldivaid olukordi. Eriti neile, kes on olude sunnil pidanud tänaval ummikus seisma.

Autojuht Juris ütles Läti väljaandele LTV-le, et ka tema sai kord tänaval ummikus seistes parkimistrahvi. „Nad saatsid mulle trahvi, sest kui sa oled piirkonnas kauem kui 10 minutit, siis süsteem või arvuti väljastab kohe trahvi,“ ütles Juris.Jurisele on samas piirkonnas väljastatud lausa kuus trahvi, need kõik on ta edasi kaevanud.

Ka Jeļena sai oma postkasti sarnase trahvi maksmata parkimise eest. Kuid ka tema ütleb, et ta sõitis autoga mööda tänavat, mitte ei parkinud.

„Automaadi saadetud pildil on näha, et ma sõidan, mitte ei pargi. Loomulikult helistasin ma kohe sellele ettevõttele ja palusin neil sisestada minu auto number ning vaadata üle, et ma ju ei pargi. Nad korrutasid ikkagi, et trahv on maksmata parkimise eest,“ rääkis Jelena.

Jelena sõnul ei olnud ettevõtte töötajad parkimistrahvi tühistamisega nõus. Lubati vaid, et asja menetletakse. Sama öeldi ka Jurisele.

Ettevõtte „Parki ekspert“ teatas kirjalikus vastuses, et selline olukord tekkis tehnilise seadme vea tõttu. Väidetavalt on viga nüüdseks parandatud. Läti tarbijakaitseamet proovib välja selgitada, kas parkimisettevõte on käitunud ebaõiglaselt.

Läti tarbijakaitseameti pressiesindaja Sanita Gertmane ütles, et tänavu on tarbijatelt saadud kuus taotlust selle parkla kohta.

„Park expert“ omandas selle aasta alguses õiguse hallata Centrāltirgu tänava parkimisala järgmiseks viieks aastaks.