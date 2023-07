Peaaegu sama kallis kui Tallinnas. Tudengid on Tartu üürihinnad lakke ajanud

Praegu on käsil see aeg aastast, kus ühiselamule korterit eelistavad tudengid otsivad endale uueks kooliaastaks elamispinda. Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on ülikoolilinna Tartu üürikinnisvarahinnad juba sarnased Tallinnaga. „Võrreldes pealinnaga on Tartus 3–4 korda vähem kortereid pakkumises ja nõudlus sügiseks algas juba jaanipäevast. Tartus on kinnisvara küll odavam, aga näiteks populaarsete kahetoaliste korterite puhul on üürihind sarnane Tallinnaga,“ rääkis Rebane.

Kolmanda suurema linna Pärnu üüriturul on Rebase sõnul Tallinnast ja Tartust märksa erinev olukord. „Lepinguid sõlmitakse suuresti vaid talvehooajaks, sest suvel kasutatakse lühirendimudeleid,“ sõnas Rebane ja lisas, et sügistalvisel hooajal saab Pärnus täiesti korraliku korteri 200 euroga kuus, mis on kõvasti madalam hind kui Tallinnas ja Tartus. Pärnut ei mõjuta ka tudengid nii palju kui Tartut.

Kuni 700 eurot kuus

Tartus on Rebase sõnul üürimise tsükkel liikunud varasemaks ja ollakse valmis juba maksma ka 600–700 eurot kuus. „Eks vanemate abi nii üürimisel kui ka esimeste elamispindade omafinantseeringu puhul on muutunud tavalisemaks kui 10–15 aastat tagasi,“ märkis ta. „Elanikkond on muutunud jõukamaks, säästud on suuremad. Kui muid plaane Tartuga pole, siis ei ole mõtet osta ka kinnisvara. Kui elamispinda on vaja ainult lapse kooliskäimise ajaks, siis võib olla mõistlikum ja odavam korterit üürida.“

Kui aga on olemas kaugeleulatuvam plaan, siis pikas perspektiivis on korteri ost kasulikum kui üürimine, sest laenuintressid hakkavad ühel hetkel taas langema ja üürimaksed pigem ajas kasvavad. Samuti kallineb kinnisvara ja seda juba ainuüksi inflatsiooni tõttu.

Turg on rahunenud