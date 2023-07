Miljonäriks vaid saja euroga kuus? See on täiesti võimalik

Aeg on investori sõber mitmel põhjusel. Kuigi aktsiaturud võivad lühiajaliselt oluliselt üles-alla kõikuda, siis pikaajaline suund on aina kõrgemale. USAs pole olnud 20 aastast perioodi, kus aktsiaturg tervikuna langenud oleks. Lühemaid perioode leiab küll. Seega seni on olnud vaid aja küsimus, millal portfell plussi jõuab.