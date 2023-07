Kõrgemad intressimäärad kannustavad inimesi kokkuhoiule

Kui praegused intressitõusud olid juba ette teada, siis oluliselt ebaselgem on see, mida toob tulevik. Nii Ühendriikides kui Euroopas on nö „peavoolu“ seisukohaks see, et tõenäoliselt on mõlemad suured keskpangad jõudnud intressitõusudega lõpp-punkti ja siit edasi jäädakse äraootavale positsioonile. Loomulikult pole see päris see, mida on öelnud keskpankurid ise. Nemad on oma kommunikatsioonis jäänud meelega pigem hägusaks ja toonitanud, et vajaduse korral on intresse võimalik tõsta ka edaspidi. Teisalt on selge, et praegune intressitõusude laine on olnud erakordselt kiire ja ravimi sedavõrd tempokal manustamisel tuleb vahepeal hinge tõmmata, et näha, kas ravim toimib ja patsient ravile ka vastu peab.